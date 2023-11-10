نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النجوم.. الصور الأولى من عزاء والدة سلوى محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن تقضية واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة رانيا فريد شوقي، حيث استقبلت سلوى العزاء فى والدتها التى رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضى، في مسجد عمر مكرم.

وفي سياق متصل، شيعت سلوى جثمان والدتها يوم الأربعاء الماضى من مسجد النور بالعباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ومن الوسط الفنى حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على الحضور، بالإضافة إلى الفنانة بسمة، منال سلامة، المخرجة هالة خليل، والمنتج محمد العدل، أميرة فتحي، سيد رجب، وغيرهم.و

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور

والدة سلوى محمد علي

سلوى محمد علي تبحث عن وظيفه بجانب التمثيل



وكتبت الفنانة سلوى محمد خلال وقت سابق منشور تطلب فيه وظيفه بجانب التمثيل وقالت: «أبحث عن وظيفة غير التمثيل، عشان الضرايب طالبة منى طلبات مش فاهماها، وتفاصيل ماعرفهاش، ووقت مش عندي».



وأضافت: «في معظم الدول المتقدمة، الضرايب بترسل للممول اللى هو أنا، مطلوب منه كام مع كشف بداخله وهو يسدد، أنا هنا بأثبت دخلى بمشاوير وورق، ومؤخرا فاتورة إلكترونية، كل يوم أثبت فيها قبضت كام وصرفت كام، بطريقة معقدة».



أبرز تصريحات سلوى عن إلهام شاهين



وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد". وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع".