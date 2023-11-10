نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب اعتزال ممدوح عبدالعليم التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، حيث إنه من مواليد 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على درجة البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

سبب اعتزال الفنان ممدوح عبدالعليم

بعد قيام ثورة يناير وما أصاب البلاد من أحداث مريرة آثر ممدوح عبد العليم الابتعاد عن الفن فى شبه اعتزال وعندما سئل عن سر اعتزاله فى برنامج تليفزيونى بكى على الهواء وقال: مصر كانت موجوعة وكان صعب على أمثل فى ظل هذه الظروف بعد أن وصل الارهاب مداه.

كانت الصدمة الكبيرة لجمهوره عندما كشف الراحل أنه اعتزل السينما نهائيًا بعد تقديمه فيلم فل الفل، الذي تم إنتاجه عام 2000، وقدم خلاله دور مُهرج ولم يحقق العمل النجاح المنتظر، وقال وقتها: عندما وجدت السينما تتجرد من قيمتها قررت اعتزالها والابتعاد عن سينما البهلوانات.

البداية الفنية للنجم ممدوح عبدالعليم

قدم ممدوح عبد العليم مشوارا مليئا بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التى صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كل الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) فى عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل خالتي صفية والدير فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضًا وهو جمهورية زفتى.

وبعدها بعام توالت نجاحاته الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل الضوء الشارد ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض". وأبرز الشخصيات التى أحبها الجمهور "رامى قشوع، ورفيع السوالمى".

وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم

توفي في 5 يناير 2016 أثناء ممارسة الفنان للألعاب الرياضية بصالة الجيم في نادي الجزيرة بالقاهرة، سقط مغشيًا عليه وأصيب بأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى الأنجلو لكنه توفي هناك عن عمر يناهز 60 عام.