فن ومشاهير

في مشهد مؤثر وبكاء.. ليلى علوي تحتفل بزفاف ابنة شقيقها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مشهد مؤثر وبكاء.. ليلى علوي تحتفل بزفاف ابنة شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ليلى علوي خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء تجهيزات حفل زفاف ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي، والذي من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبر في أحد الفنادق الكبري.

وظهرت ليلي علوي في الفيديو وهي تجهز ابنة شقيقها لحفل زفافها في لحظة مؤثرة حتي أنها لم تتمالك نفسها من البكاء.

836f9635f2.jpg


 

مشاركة ليلى علوي في الهلال الأحمر الإماراتي 

حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة في دعم أهالي غزة وفلسطين من خلال التطوع في جمعية الهلال الأحمر الإماراتي برفقة الفنان حسين فهمي الدكتور مدحت العدل.

وشاركت ليلى علوي جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها ومقطع فيديو أثناء مشاركتها والمساعدة في تعبئة المعونات لأهالي غزة في الشارقة بدولة الإمارات.

وكتبت ليلى علوي معلقة: حملة تراحم.. من أجل غزة بالشارقة
#فلسطين #مصر #الامارات

 

abf69b2488.jpg


مشاركة ليلى علوي في فيلم آل شنب

جدير بالذكر إنه تستأنف ليلى علوي في الفترة القادمة تصوير أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل إسم آل أبو شنب، وكانت قد روجت للبوستر الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

وكتبت عليه قائلة: البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة..
تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا.

ecd417692f.jpg

أبطال فيلم آل شنب 

وفيلم آل شنب من بطولة ليلة علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، هيدي كرم، خالد سرحان، علي الطيب، أسماء جلال، حسن مالك ابتهال الصريطي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث فيلم آل شنب 

وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا