انت الأن تتابع خبر يأكل وجبة واحدة في اليوم.. إفلاس بطل مسلسل "باب الحارة" وضياع كامل ثروته يهز الوسط.. ما قاله الفنان الشهير أبكى قلوب الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرفه الجمهور السوري والعربي بشخصية العريف "نوري" في المسلسل الشهير باب الحارة وصدم الجميع بالمأساة التي يتعرض لها منذ إفلاسه وابتعاده عن العمل الفني.

وأثارت تصريحات سابقة للفنان السوري هاني شاهين بشأن ظروفه المعيشية والإنسانية الصعبة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معه، وسط حالة من الأسف والأسى لما آلت إليه أوضاع غالبية الشعب السوري.

إذ بدا "العريف نوري" -كما يعرفه جمهوره العريض في الوطن العربي- مكسورا خلال مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها بمرارة عما يعيشه من صعوبات لتأمين أبسط ضروريات الحياة، فضلا عن عدم قدرته على تأمين مصاريف علاجه المكلفة، حسب تعبيره.

ولم يخل الحديث من الحزن والشجن، إذ صدم الفنان السوري جمهوره بقوله إنه يعيش وزوجته على الزيت النباتي والزعتر منذ 20 يوما، مشيرا إلى أنه لم يتذوق أي نوع من الفواكه منذ سنة، وأنه نسي طعمها.

وأشار الفنان السوري -الذي قدم أدوارا تلفزيونية معروفة منها دوره في سلسلة "مرايا"- إلى أن أول راتب تقاعدي تقاضاه من نقابة الفنانين السوريين لم يكن كافيا، فالمرتب حينها كان 25 ألف ليرة سورية (9.95 دولارات) وسعر كيلوغرام اللحم بنحو 15 ألف ليرة.

ولم يخف شاهين -في حواره التلفزيوني- أنه كان يلجأ للاستدانة من أجل توفير مصاريفه، لدرجة دفعته إلى بيع سيارته، وتساءل بكل حسرة "هذا جزائي في آخر عمري أن أموت شحاذا".

وأضاف شاهين في حواره "ما بخفيك كنت عم أتدين (أقترض)، ووصلت لدرجة ما عاد أقدر، لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحاذا".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد الناشطون نشر الفيديو وتفاعلوا بالتعليق عليه، معتبرين أن ما وصل إليه الفنان هاني شاهين يدل على أن الممثل في سوريا لا يمكنه العيش إذا توقف عن العمل وليس له أي مصدر دخل ثان.