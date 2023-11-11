انت الان تتابع خبر وصية بطل باب الحارة محمد قنوع الأخيرة تقشعر لها الأبدان.. وما عثروا عليه في دولابه الشخصي صدم الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شكلت وفاة بطل باب الحارة محمد قنوع في إبريل الماضي، صدمة كبيرة بعد تعرضه لازمة قلبية إثر احتشاء في عضلة القلب، ليفارق الحياة تاركاَ وراءه أعمالاً لا تُنسى ويستذكرها جمهوره إلى الأبد وآخرها مسلسل العربجي.

وعقب وفاتخ انتشرت تفاصيل وصية الفنان الراحل محمد قنوع التي كان قد كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في دولابه الشخصي وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الاجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الافصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان الراحل محمد قنوع قد كتب في وصيته ايضا بعض النقاط المتعلقة بأملاكه وأخرى بالوسط الفني واعماله التي قدمها طيلة مسيرته.

وفي التفاصيل، فإن المصادر اشارت الى ان الفنان الراحل يمتلك اموالا منقولة وغير منقولة، بالاضافة الى بعض الاصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر، حيث اوصى محمد قنوع ان تذهب ثلاثة ارباع هذه الاموال لزوجته كونها المسؤولة عن اولاده الاربعة، بينما اوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من امواله لصالح عدد من الجمعيات الانسانية ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالايتام.

وكان الفنان السوري الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع من وفاته، خلال شهر رمضان الماضي، برفقة ابنته ماسة.