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رانيا فريد شوقي أول حضور عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

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أحمد جودة - القاهرة - الفنانة سلوى محمد علي

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أقام  منذ قليل عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، وذلك في مسجد عمر مكرم،وسط حضور عدد من نجوم الفن، َيذكر ان والده الفنانة سلوى محمد علي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي. 

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ويذكر أن تم تقديم واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي في وفاة والدتها بمسجد عمر مكرم أثناء الجنازة، وذلك بحضور المنتج محمد العدل والفنانين صدقي صخر وصبري فواز وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، إضافة إلى المخرجة منال الصيفي، كما قدّمت شيري عادل ومراد مكرم ونهال عنبر وأحمد سلامة واجب العزاء بحرص.

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وكان قد حضر الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي في مسجد النور بالعباسية.

 

 وشارك في الحداد كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود، إلى جانب الأصدقاء والأقارب،و أعلن المنتج صفى الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، معبرًا عن خالص التعازي ودعاء الرحمة للفقيدة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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