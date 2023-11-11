نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أزمات صحية في حياة أنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أنغام تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد تألقها في حفل ليلة روائع بليغ حمدي الذي أقيم مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وكانت تصدرت أنغام التريند في شهر نوفمبر عام 2022، بعدما تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها للمستشفى وخضعت لعملية جراحية، وليست تلك المرة الأولى التي تمر بها أنغام بوكعة صحية.



أزمات أنغام الصحية

إجراء أنغام 3 عمليات



وكانت أنغام قامت بإجراء 3 عمليات في أقل من شهر ونصف، ولكنها لم تصرح بذلك إعلاميًا في وقتها.

إجراء أنغام عمليتين في الكتف والرسغ



وليست تلك الوعكة الصحية الأولى لأنغام، حيث تعرضت أنغام لوعكة صحية، وخضعت لعملية دقيقة في الكتف.

وقالت أنغام، في تصريحات تلفزيونية سابقة لها، إن هناك طبيبًا مصريًا يعمل في ألمانيا، أجرى لها عمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعدما عانت من آلام شديدة استمرت للعديد من السنوات، أما الثانية في رسغ اليد نتيجة مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

وسبق وكشفت مديرة أعمال أنغام تفاصيل حالتها الصحية، بعد خضوعها لـ عمليتين في الكتف ورسغ اليد، وقالت في تصريحات، إن أنغام حاليًا في فترة تعافي بالمنزل، ويتابع الأطباء حالتها بعد خروجها من المستشفى، كما أوصوا بتعليق ذراعها لمدة 6 أسابيع في حامل طبي، موضحة أنها بدأت في جلسات للعلاج الطبيعي.

وبعد أن قامت أنغام بقضاء فترة النقاهة والعلاج الطبيعي، عادت من جديد لتمارس نشاطها الفني، حيث أحيت عدد كبير من الحفلات على مستوى العالم العربي، وأصدرت العديد من الأغاني التي حققت نجاح كبير لدى الجمهور، كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة، من خلال برنامج يحمل اسمها عبر شاشة قناة DMC، استضافت خلاله ألمع نجوم الوطن العربي وحقق نجاح كبير منذ عرضه.





إصابة أنغام بمضاعفات



وتعرضت أنغام لوعكة صحية واحتجازها في المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، أدت لمضاعفات جعلت الأطباء يرفضون خروجها من المستشفى حتى تمام الشفاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام بيانًا، جاء فيه: بيان من إدارة أعمال الفنانة أنغام، تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.

وأضاف البيان: هي حاليًا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبيي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.