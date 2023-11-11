نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب دخول هدى رمزي الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولدت الفنانة هدى رمزي في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1958 وهي من عائلة فنية شهيرة، فوالدها المنتج حسن رمزي وشقيقها محمد حسن رمزي وابن شقيقها الفنان شريف رمزي، صاحبة جمال هادئ من أشهر فنانات جيلها تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون حيث كانت تتمنى العمل مذيعة لكن المصادفة أخذتها إلى التمثيل.

سبب دخول هدى رمزي الفن

بدأت هدى رمزي العمل الفني في منتصف سبعينيات القرن العشرين، حيث كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة الجميلة نجلاء فتحي وبعد اعتذار الممثلة بوسي عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته وقالت له: "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع في الدور"، فتركت حلم العمل مذيعة واتجهت إلى التمثيل.

السيرة الذاتية للفنانة هدى رمزي

هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون. اعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب، لكنها لم تبتعد عن الوسط الفني.

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلًا اسمه «خالد» ولم يستمر زواجها طويلًا، ثم تزوجت من رجل الأعمال «طه غانم» الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد. في عام 1986م تزوجت من محام اسمه «سمير عيسى» وعام 1991م تزوجت من رجل الأعمال الهارب «مصطفى البليدي» الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه.

تزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى «محمد عيسى»، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم عام 1999م ولكنها طلقته. بعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة وهي عمة الممثل شريف رمزي.

آخر أعمال هدى رمزي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى رمزي مسلسل "الصديقان" عام 1993، قبل أن تعلن اعتزالها العمل الفني بعد ارتداء الحجاب.

أبرز أعمالها الدرامية

الزوجة تعرف أكثر

أحلام الفتى الطائر.

الحب وأشياء أخرى.

بنت الايام .

السمان والخريف .

النساء يعترفن سرا.

على الزيبق .

بلاغ النائب العام (1986)

مسلسل عمرو العاص

أبرز أعمالها السينمائية

حنفي الأبهة (1990) مع عادل إمام وفاروق الفيشاوي.

العبقري والحب (1987).

المليونيرة الحافية (فيلم) (1987) مع صلاح ذو الفقار وهالة فؤاد

اغتصاب (1989) مع فاروق الفيشاوي ونجاح الموجي.

بئر الخيانة (1987)، نور الشريف وعبد العزيز مخيون ونورا وعزت العلايلي.

جري الوحوش (1987)، نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي ونورا.

عصر الذئاب (1986).

لست شيطانًا ولا ملاكًا (1980).

أنقذوا هذه العائلة (1979).

مع سبق الإصرار (1979).

امرأتان (1975).

الرداء الأبيض (1974).