شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي "النسخة السابعة"، والتي حملت هذا العام اسم الدكتوروالكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم، والتي ضمت بلجنة تحكيمها كل من الدكتور سعيد السيابي، والدكتور سكينة مراد، والدكتور سيد الامام.

وكشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان عن أسماء الفائزين وهم: في فرع النصوص الطويلة فاز نص "سوناتا الجناح" للدكتور سيد عبد الرازق " من مصر "، وفي فرع النصوص القصيرة فاز نص "المطر الأبيض"، لمحمد حسن خلف " من مصر "، وفي فرع نصوص المونودراما فاز النص المسرحي "الافراج عن حمورابي"، لمحمود عقاب " من مصر ".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شرم الشيخ الدولي للمسرح يختار 3 مسرحيين شباب للجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي عن قوام لجنة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية بالدورة الثامنة، والتي تتكون من ثلاثة مسرحيين شباب هم: الفنان والمخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنان والمخرج فيصل الدرمكي من الامارات العربية المتحدة، والفنانة والمخرجة ارليتا ريكس هابي من كوسوفو.

يحرص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، ايمانا بالجيل الشبابي وبأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الاستراتيجيات التي وضعها المهرجان منذ الدورة الأولي لمهرجان شرم الشيخ.



محافظ جنوب سيناء..يناقش الاستعدادات الأخيرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي الثامن للمسرح الشبابي

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان حيث ناقش المحافظ الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة للمهرجان التي تنطلق من 25 حتي 30نوفمبر الجاري.. وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ علي هوية المهرجان منذ انطلاقه..واستعرض أيضًا أسماء كبار الضيوف من مصر ومختلف دول العالم.

وأجري اللواء خالد فوده اتصالا هاتفيًا مع الدكتوره نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وتم الاتفاق علي الخطوط العريضة للدورة الثامنة وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن تكون دورة متميزة كعادة المهرجان وأكدت حضورها الافتتاح.

وأكد فوده توفير كافة الإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها المهرجان وتوفير الدعم اللازم للدورة الثامنة حيث يعتبر الأب الروحي للمهرجان.



المهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنچي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء.أ.ح. خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



