تعرف على آخر كلمات قالها شريف شاكر قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، المطرب الشاب شريف شاكر، بعد معاناة مع مرض السرطان، ليلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بعد صراع طويل.

وأعلن عدد كبير من نجوم الفن نبأ الوفاة ببالغ الحزن والآسى وكان أبرزهم علي الالفي الذي كتب عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب

سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».

وكتب الفنان رامي جمال: "انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب أسألكم الدعاء».



اخر كلمات قالها شريف شاكر

وكانت آخر كلمات كتبها الفنان شريف شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قبل أسبوع، حيث نشر صورة له داخل العناية المركزة معلقا: «طول ما شمس الدنيا طالعة.. بنورها جايبة أمل كبير.. 30 يوم عناية مركزة اللهم أشفني واشف كل مريض يتألم وانصر يارب أهل فلسطين، هرجع أقوى بكرم الله ولطفة».



وفي أكتوبر الماضي، أعلن شريف دخوله العناية المركزة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام » قائلا: «ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي نحو أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعًا رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير».

وأضاف شريف: «الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، إللي هي أصلًا بسبب قلة المناعة والآثار الجانبية الغير متوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله».



شريف شاكر يتحدث عن إصابته بالسرطان

تحدث شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّه كان صائمًا خلال وقفة عيد الفطر عندما علم بإصابته بالسرطان، لافتا إلى أنه بعد الإفطار قرر التوجه إلى الاستديو لتسجيل إحدى الأغنياتوتابع شريف شاكر أنّ تلك الأغنية كانت مؤثرة في حياته