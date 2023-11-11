جمال العدل: تامر حسني ممثل ومطرب رائع لكن معجبنيش في فيلم "تاج"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج جمال العدل، أن فيلم "البدلة" ليس من إنتاجه ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن يشارك في إنتاج فيلم له.

وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مش عجباني فكرة "تاج" أنه يخرج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة"، مشددًا على أن العمل عمل جماعي يتكون من مخرج لديه رؤية وكاتب ايضًا لديه رؤية ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية.

وأشار إلى أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم، مشددًا على أن يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعًا: "لو كل حاجة بتعملها أنتى أكيد في حاجة هتجلي منك".

أبرز تصريحات جمال العدل عن الفنانة يسرا

وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: "لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود يسرا وهات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب، وقلت في حوار أن مسلسلها معجبنيش وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب".

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الانسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل الا يسرا.

ونفى جمال العدل، قائمة أجور الفنانين التي تم تداولها مؤخرا، قائلا: "قائمة أجور الفنانين غير صحيحة ومش عارف من مصلحة مين ودي ضرر للشغلة كلها، وعايز أقول للجمهور في ممثلين رائعين مش لاقين يأكلوا وبياخدوا فلوس زهيدة جدا ومشكلة الفنانين كل فنان مشروع قائم بذاته وفي ناس مش بتعرف تدير نفسها وفي مئات الممثلين مش لاقين يأكلوا".