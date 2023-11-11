بعد تصدرها التريند.. تفاصيل أزمة أنغام وأصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة أنغام تريند محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد تألقها في حفل ليلة روائع بليغ حمدي.

أزمة أنغام مع أصالة

بداية الأزمة



بدأت الأزمة بين أصالة وأنغام في فبراير عام 2019، بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان طليق أصالة.

وأدى ذلك لتوتر العلاقة بين أصالة وأنغام، مع اضطراب علاقة أحمد إبراهيم مع زوجته الأولى (ياسمين عيسى)، التي تربطها صلة قرابة مع أصالة، فغضبت ياسمين ضد زوجها أحمد وضرتها أنغام، وكذلك أصالة.

ومايؤكد موقف أصالة، وجود تصريح تليفزيوني سابق لها، ظهرت فيه مع أحمد إبراهيم، والفنانة شيرين عبد الوهاب، داعبته فيه شيرين بعرضها الزواج عليه في حلقة تليفزيونية، لترد أصالة بثقة قائلة: ما يقدرش.. يخاف مني لأنه متزوج قريبتي.



رد أصالة على زواج أنغام



وردت أصالة على زواج أحمد إبراهيم وأنغام، بتغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، وجهتها لأنغام بشكل غير مباشر، قالت فيها: الفن إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه، وهو ما تفهمه متابعوها بأنها تقصد أنغام بشكل غير مباشر.

لم تكتف أصالة بالتغريدة السابقة، وقامت بحذف صديقتها أنغام من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على مواقع التواصل (تويتر، انستجرام)، بالتزامن مع أزمة زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، طليق أصالة.



أول رد مباشر من أصالة



تحدثت أصالة، لأول مرة عن خلافها مع أنغام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، قالت فيه: كانت وهتبقى صديقة ونحن الآن كأننا نخطو مطب بـ سيارة وأتمنى أن هذه الأزمة نتخطاها على خير.

وأضافت أصالة: جمعتنا ذكريات كتير حلوة وإن شاء الله بنتصالح وأعجبت كثيرا بـ ألبومها الجديد حالة خاصة جدا، لافتة إلى أن أنغام شخصية تتغير مع مرور الزمن وتترك الخلافات للوقت لكي يحلها.



اشتعال الأزمة



في أبريل 2019، خرجت أصالة بتصريح جديد حول خلافها مع أنغام بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، إذ قالت أصالة لإحدى المجلات العربية: أسقطت أنغام من حساباتي وأعلم تفاصيل حول زواجها تدعوني لأغضب منها كثيرا.

وعن بلوك انستجرام، صرحت أصالة: أنغام هدمت عائلة وتسببت في إيذاء أحد أقاربي وهذا الأمر انعكس سلبا على الأسرة والأبناء كما أن المظهر والشكل العام يجعلان موضوع زواجها غير لطيف".



أول رد من أنغام



وكانت أنغام أثارت جدلًا خلال حلقتها ببرنامج carpool karaoke بالعربي، حينما وجه لها سؤالا عن الصوت الأفضل شيرين أم أصالة، حيث ردت بلا تفكير شيرين، مما جعل الجمهور يتنبأ بأن المياه لم تعد إلى مجاريها بين أنغام وأصالة.

وعلقت أنغام على منتقدي زواجها من أحمد إبراهيم، قائلة: أنتم مالكم أنتم تعبانين في حاجة.. اللي يزعل يتفلق.



تصريحات أصالة



في أول مايو 2019، شنت الفنانة أصالة هجوما حادا على المطربة أنغام، وذلك بعد أن قررت قطع علاقتها بها من خلال حذفها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة على خلفية زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من فتاة ذات صلة قرابة من الفنانة أصالة، وهو ما اعتبرته نوعا من الخيانة وخراب البيوت التى ساهمت فيه أنغام.

وقالت أصالة في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن أعرف، وزعلت كثيرا بعد إعلان الخبر، ولم أعاتبها ولم أتحدث معها بهذا الشأن".

وأضافت: "لا أحب العتاب بجميع أشكاله، فقررت حذف أنغام من قائمة أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت أصالة إلى أنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، ومن المستحيل أن تعود صداقتهما مرة أخرى، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما شقيقتان، معقبة: "أنا لن أقبل اعتذار أنغام لأن ما فعلته تصرف لا يتقبل الاعتذار، وأنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم".



رد أنغام على أصالة



وكانت أنغام قد حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وجهت من خلاله رد لأصالة، حيث قالت: إنه لم تكن هناك ثمة صداقة تجمعها بالفنانة أصالة.

وتابعت أنغام: أصالة كانت تدعي هذا، وكانت تحكي لي بعض أسرارها، ولم أكن أحكي شيئا لها، وأكملت: هي كانت مبالغة، آه اتقابلنا كتير ودخلنا بيوت بعض وأكلنا عيش وملح، بس فيه ادعاءات ومبالغة، مؤكدة أن أصالة لم تكن تحبها كما تدعي.



اعتذار أصالة

قدمت أصالة اعتذارا إلى أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.

ونشرت أصالة على حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "دون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائمًا أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

تابعت "وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".



رد أنغام على اعتذار أصالة



ردت أنغام على اعتذار أصالة من خلال حسابها بـ انستجرام قائلة: "كلنا بنغلط يا اصالة ويحسب لك أن عند شجاعة الاعتذار".

وأضافت أنغام: "برغم اللى حصل مقدرش غير أنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن من سلف".



