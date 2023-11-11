نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية "كاملة " تتصدر الأعلى مشاهدة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنجاز رائع لحكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"، حيث احتلت المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة جوي، تفوقًا على حكايا أخرى مثل "لو بعد حين" وفيلم "بعد الشر" الذي يقوم ببطولته علي ربيع.

حدث بالفعل

يتكون مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية منهم من 3 حلقات، أبرزهم حكاية تحت الحزام، التي تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق، وكل من الفنان خالد أنور، والفنانة سلمى أبو ضيف، وكذلك حكاية ريش أبيض، بطولة الفنان ماجد المصري، والفنانة بسمة، رنا رئيس، وأيضا حكاية لو بعد حين، بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنانة دينا الشربيني، وغيرهم، وتلك الحكايات من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي

كشفت آية سماحة عن أنها تنشغل حاليا بدور جديد يتطلب منها فقدان الكثير من وزنها، والظهور بنحافة ملحوظة، وقالت آيه سماحة: "أول حاجة عرفتها عن الدور إني لازم أخس 5 كيلو، وأنا رايحة في أكثر فترة حاسة إني مظبوطة فيها وخاسة".

وتابعت: "الدور لشخصية عندها مرض معين هو البوليميا، ولازم أخس لدرجة إن العظم يبان".

كامل العدد

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة آية سماحة في السباق الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "كامل العدد"، وهو من بطولة كلا من دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

تدور الأحداث حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور (دينا الشربيني)، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.