انت الأن تتابع خبر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي يصدم الوسط الفني.. أول تعليق من شقيقه كريم فهمي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانة هنا الزاهد أثارت الجدل حول أزمة عائلية تمر بها مع شقيق زوجها الفنان كريم فهمي وزوجته دانية البناوي بعد أن قام الثلاثي بحذف بعضهم من حساباتهم الرسمية من تطبيق إنستغرام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تكشف عن حذف هنا الزاهد لمتابعة حساب كريم فهمي، شقيق زوجها وزوجته دانية، مع الإبقاء على متابعة زوجها أحمد فهمي، وهو ما دفع البعض للإعتقاد بطلاقهما.

ولفتت الصور المتداولة إلى أن كريم فهمي وزوجته قاما بإلغاء متابعة هنا الزاهد، بينما أبقى الفنان المصري على متابعة حساب شقيقاتها فرح ونور الزاهد.

وزادت الشكوك حول وجود أزمة عائلية تمر بها هنا الزاهد بسبب ستوري لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام كتبت فيها: "افعل ما هو جيد لصحتك النفسية".

وعلقت هنا الزاهد على صورة لها ظهرت فيها ترتدي إطلالة صيفية بيضاء وتركت شعرها منسدلاً، قائلة: "اذهب حيث تشعر أنك على قيد الحياة".

ولم تعلق هنا الزاهد أو كريم فهمي على الأمر حول حقيقة وجود خلاف بينهما أو أزمة عائلية خاصة ان عدم حذف هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي واستمرارهما للترويج لفيلمهما مستر إكس المقرر عرضه في عيد الأضحى 2023 أبعد الشائعات حول أن يكون الأمر عائد لانفصال الثنائي أو أزمة بينهما.