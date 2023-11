انت الأن تتابع خبر موعد عرض فيلم Shrek الجزء الخامس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر اعلامية عن وجود نسريبات تفيد بطرح الجزء الخامس من الفيلم الأنيميشن الشهير Shrek، وذلك بعد مرور 13 عامًا على طرح آخر فيلم من السلسلة، بعنوان Shrek Forever After عام 2010.



وذكر موقع "ديلي ميل"، أن إحدى موظفات شبكة NBCUniversal ، قامت بإدراج فيلم Shrek 5، ضمن قائمة الأفلام المقرر عرضها في دور السينما لعام 2025 عبر موقع LinkedIn، لكنها سرعان ما حذفت التفاصيل، حينما لاحظت أنه جذب اهتمام محبي السلسلة عبر الإنترنت.



ويعتقد أن الموظفة واحدة من بين كثير من الموظفين الذين يعملون على الفيلم الجديد سرًا وخلف الكواليس، ليكون جاهزًا للعرض في عام 2025.



وفي لقاء له مع مجلة "فاريتي" في شهر أبريل/نيسان الماضي، كشف كريس ميليداندري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Illumination، أنه يتوقع عودة الممثلين مجددًا، وقال: "تبدأ المحادثات الآن، وكل مؤشر حصلنا عليه، يشير إلى أن هناك حماسًا هائلاً لدى الممثلين للعودة".



وأضاف: "نعمل بجد لبناء عناصر القصة والشخصيات الجديدة التي ستأخذك إلى أماكن جديدة تمامًا، ويمثل طاقم الممثلين الأصلي جزءًا كبيرًا من ذلك".



وشارك العديد من النجوم والفنانين في الأداء الصوتي للشخصيات، إذ لعب النجم الكندي- الأمريكي مايك مايرز دور الغول المحبوب "شريك"، فيما جسد الممثل الأمريكي إيدي ميرفي دور "الحمار"، والنجم الإسباني أنطونيو بانديراس دور القط "بوس"، والممثلة الأمريكية كاميرون دياز دور الأميرة "فيونا"، وجون ليثجو في دور اللورد "فاركواد".



ومن المتوقع أن يلقى الفيلم نجاحًا كبيرًا كالذي حققه فيلم Puss in Boots: The Last Wish، والذي وصلت إيراداته في شباك التذاكر إلى أكثر من 484.6 مليون دولار في جميع أنحاء العالم .