انت الأن تتابع خبر شيرين وحسام حبيب في محل أثاث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما بعد تأجيل حفلها الغنائي في الكويت.



وأظهرت الصورة الثنائي، وهما يتسوقان في أحد المراكز التجارية، حيث التقطا الصور التذكارية مع أصحاب أحد المحال التجارية المختصة بالأثاث.



واختارت شيرين لجولتها التسوقية، بلوزة عريضة بنقشة "الكاموفلاغ" نسّقتها ببنطلون أسود، فيما أسدلت خصلات شعرها القصير على جانبي كتفها، فيما ارتدى حبيب تيشيرت أبيض نسَّقه ببنطلون جيننز أزرق، فيما انتعل حذاء رياضيًا.



وكان من المقرر أن تحيي شيرين الحفل، مساء غد الخميس، إلا أنها اعتذرت عنه، موضحةً في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنها لن تتمكن من إحياء الحفلات في ظل الأوضاع التي يعيشها أبناء فلسطين.



وقالت شيرين: "مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلتين بسبب أحداث فلسطين، حفلة العلا في السعودية، وحفلة في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدرني وأساعد بأكتر من كده".



كما كشفت شيرين أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يجري في قطاع غزة، قائلة: "الله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين، ربنا معاهم ويوقف معاهم.. وسمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله" .