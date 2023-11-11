نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتر ميمي ينشر صورة برفقة مؤلفي "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المخرج بيتر ميمي صورة برفقة كتاب مسلسل “ بيت الرفاعي” لأمير كرارة من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

ويبدو أن الفنان محمد سلام، يواجه سلسلة من التحديات، بدءًا من اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي"، وصولًا إلى شائعات حول استبعاده من مسلسل "بيت الرفاعي".

حقيقة مشاركة محمد سلام في العمل

وبدأت حرب السوشيال ميديا في وضع سمها بين الطرفين، ليخرج أمير عن صمته ليكذب الشائعة ويقطع الشك باليقين ويكذب هذا الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأدلى أمير كرارة خلال تصريحات صحفية عن حبه الشديد للفنان محمد سلام، مؤكدًا أنه يكن له كل الحب والاحترام بشكل شخصي، معربًا عن استياءه الشديد من مروجي الشائعات بعد تداول شائعة استبعاده من مسلسل “بيت الرفاعي”.

وأضاف أن ما أغضبه من شائعة استبعاد محمد سلام من مسلسله الرمضاني المقبل جاء في توقيت غير مناسب إطلاقا، إضافة إلى إنه ا شائعة سخيفة بالنسبة له وأنه لم ولن يفعل مثل هذا الأمر مع أحد من أصدقائه في يوم من الأيام، وعن سرعة رد سلام عن الشائعة ونفيها علق كراراة قائلًا: “راجل”، متمنيًا له كل التوفيق في حياته الفنية والشخصية.

بيت الرفاعي

وعلى صعيد آخر، يغير أمير جلده تماما من خلال مسلسله الجديد بيت الرفاعي الذي سوف يعرض خلال رمضان 2024، ويضم عدد كبير من النجوم والنجمات، أبرزهم النجم أمير كرارة، والفنان أحمد رزق، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

ويقوم بإخراج مسلسل بيت الرفاعي في الموسم الرمضاني 2024 المخرج أحمد نادر جلال، والتأليف من إمضاء المخرج بيتر ميمي، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.