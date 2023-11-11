حازم إيهاب يحتفل بعيد زواجه

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان حازم إيهاب، بعيد زواجه من خلال صورة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب حازم ايهاب: “ستظلين مكاني السعيد، عيد زواج سعيد”، فيما لاقى المنشور إعجاب متابعيه.

القضية الفلسطينية

انفجر الفنان حازم إيهاب من غضبه، من خلال ظهورها في لايف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهاجم في هذا اللايف قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد أن كسر محمد صلاح حاجز الصمت ونشر فيديو أمس وتحدث به عن الأوضاع في غزة.

وبدأ حازم إيهاب حديثه بتعبره عن حبه الشديد إلى محمد صلاح قائلا ً: "مساء الخير، أنا عملت لايف لأني عايزة اتكلم في حاجة معينة، مش عارف عندي مشكلة في أي فالحل اني لازم انزل لايف كامل أقول اللي جوايا عشان هفرقع، محمد صلاح أنا بحبه جدآ جدآ، بالتجربة اللي طلع من بلدي برغم كل الصعوبات، اللي وصلت أن العالم كلوا عارفة الشخص ده، مين الشخص اللي بيلعب في كذا نادي عالمي، الراجل اللي دخلنا كاس العالم".

وتابع حازم إيهاب حديثه عن اعتبار ذاته شخص آخر حيادي ورأي فيديو محمد صلاح: "لازم تبقي انت فاهم كويس جدًا، أنت مكانك أي عند الناس، وأنا لو حطيت نفسي مكان شخص حيادي من الأرجنتين، أنا معرفش دول واله أعرف دول، ولو أنا بتفجر علي الفيديو بتاعك دلوقتي هبقي استفدت أي، سؤالي هنا أنا فهمت أي، ما أنا لو سمعت الكلمتين دول وفتحت اشوف اي بيحصل في العالم، هلاقي أن دول بيضربوا وبيدبحوا وكل شخص بيرد بمنطق".

وأكمل حازم إيهاب حديثه بالمفاضلة بين موقف محمد صلاح وبين باسم يوسف قائلا ً "باسم يوسف عمل أي، أي الخطوة اللي خلت كل العالم بيتكلم على، أنت اكيد عارفة هو عمل حوار مع مين، الراجل ده كان بيتكلم بحرقة، ومكنش باسم يوسف بيقول رأيه بحيادية لا كان بيقول رأيه العقلاني لأنه صاحب قضية مصري عربي، عشان الناس تتحامي فينا احنا، الراجل ده جمع كل اللي احنا بنقوله وقاله بالإنجليزي، ولكن باسم يوسف طلع واتكلم ولما كان الطرف التاني بيقطعه كان باسم بيتكلم بكل واقعية لأنه بيدافع عن طرف وبيحمي، عشان ده اللي أرضه متخده منه اللي المستشفيات في بتتفجر"