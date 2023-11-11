نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عبد المنعم تكشف عن شخصيتها في مسلسل "وبقينا اثنين" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومتابعين الفنانة مروة عبد المنعم، أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والذي تحمل اسم" وبقينا اثنين"





وأدلت الفنانة مروة عبد المنعم بتصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كشفت خلاله عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وبقينا اثنين" حيث قالت: أنا بشارك في (وبقينا اثنين) مع شريف منير ورانيا يوسف وبجسد شخصية زوجة الفنان ياسر الطوبجي".



وأضافت أن أحداث المسلسل تدور حول الخلافات والمشاكل الأسرية وحالة الملل التي تحدث بين الأزواج والزوجات، وهو مسلسل اجتماعي لايت كوميدي.

وأشارت إلى أنه من المقرر عرض المسلسل نهاية شهر نوفمبر الحالي، متمنية للجمهور متابعة شيقة لأحداثه.



أبطال مسلسل "وبقينا اثنين"



والمسلسل من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، تامر فرج، عمرو وهبة، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، مروة عبدالمنعم، عزت زين، نانسي هلال، ومن تأليف أماني التونسي.

آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم مسلسل طبيبة شرعية، والمسلسل يضم الكثير من النجوم أبرز هم بشرى، مي سليم، رزان مغربي، سارة عبد الله، محمد سليمان، أيمن عزب،ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.