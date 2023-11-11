نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب: سيد درويش غيّر في شكل الأغنية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان سيد رجب، ضيفًا على برنامج "كامل العدد" الذي يبث على قناة سي بي سي، حيث تحدث عن إسهامات الموسيقار الراحل سيد درويش في تشكيل ملامح الأغنية المصرية بتنوعها بين الفرح والحزن.

من كواليس الحلقة

وأشار إلى تأثير درويش في تغيير لحن الأغاني الوطنية. كما ألقت المطربة لينا شاماميان الضوء على تنوع ألحان سيد درويش، وقامت بأداء أغنية "أهو ده اللى صار" خلال الحلقة.

أكدت المطربة لينا شاماميان، في حوارها مع الإعلامي محمود سعد على قناة سي بي سي في برنامج "كامل العدد"، أنها وُلدت في دمشق، سوريا، وتجاوزت تحديات كبيرة خلال بداية مسيرتها بسبب الظروف الصعبة جراء الحرب. قدّمت ثلاثة ألبومات تتناول قصصًا عن الأزمات والحروب منذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي.

وأشارت إلى خطتها لتقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة تركز على موضوعات الحب.

لينا شاماميان تعبر عن سعادتها لمشاركتها في مهرجان القلعة

وفي سياق آخر، أعربت لينا شاماميان عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث أعجبت بالتنوع الفني الذي تم تقديمه وأشادت بفرصة التعاون مع فنانين آخرين.

لينا شاماميان تشارك تجربتها في العمل مع المطربة نسمة محجوب، معتبرة صوتها أحد أجمل الأصوات المصرية. وأشارت إلى تحضير أغانٍ جديدة، حيث تفهمت السوق المصري وقوانين العمل، وتعتزم إطلاق 3 أغاني باللهجة السورية و3 أغاني مصرية في الفترة القادمة.

أسعار تذاكر حضور الحلقة

وتمّ فتح باب الحجز لعرض «الحكاية بأصواتنا» عبر موقع «تذكرتي»، حيث تتراوح أسعار التذاكر على أربع فئات، وجاءت أسعار التذاكر:الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيهًا، الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.

ما هي تفاصيل برنامج soldout

برنامج SoldOut Interviews يضم ثلاث فقرات مميزة؛ الأولى تشمل حوارات مع نجوم ومشاهير في مجالات الفن والثقافة، فيما تتخذ الفقرة الثانية شكل حفلات أو عروض خاصة لتسليط الضوء على تألق النجوم. أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فتقدم جوًا فكاهيًا من خلال استاند أب كوميدي يقدمه الضيف لمتابعي البرنامج.