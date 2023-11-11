جمال العدل يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع كريم عبد العزيز بسبب ارتفاع أجره

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج جمال العدل أن الفنان كريم عبد العزيز يمثل رهانًا فائزًا طوال الوقت، مشيدًا بأنضج وأهم الفنانين في الجيل الحالي.

وفي تصريحات تلفزيونية، وصف العدل، كريم عبد العزيز بأنه شخص مهذب وأنيق، مشيدًا بأخلاقه وتواضعه، معربًا عن رغبته في التعاون معه في المستقبل.

جمال العدل

حقيقة فسخ جمال العدل تعاقده مع كريم عبد العزيز بسبب أجره

رد الفنان جمال العدل على عدم مشاركته مع كريم عبد العزيز في عمل فني بسبب ارتفاع أجره، حيث أشار إلى أن عادل إمام يأخذ أعلى أجر بسبب قدرته على جلب الجماهير وتحقيق الإيرادات.

ورأى أن أعلى أجر في الفنانين يمكن أن يكون لكريم عبد العزيز، نظرًا لنجاحه في الدراما والسينما. وفيما يتعلق بالفنانات، ذكر نيللي كريم ومنى زكي، مع التركيز على يسرا كأحد أبرز نجمات الساحة الفنية.

وفي تطورات أخرى، قدّم جمال العدل اعتذارًا للفنانة يسرا، حيث أعترف بأن تصريحاته الأخيرة كانت غير مقصودة وأكد أنه لم يقصد إثارة غضبها، معبرًا عن أسفه واعتذاره لها.

ما هي أعمال الفنان كريم عبد العزيز القادمة؟

ينتظر الفنان كريم عبد العزيز طرح مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الحشاشين" الذي كان من المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي ولكنه تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الحشاشين" في السباق الرمضاني لعام 2024.

من مسلسل الحشاشين

من هو فريق عمل مسلسل "الحشاشين" ؟

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، وآخرين. العمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك فيه عدد من الضيوف الشرف، سيتم الكشف عنهم لاحقًا. إنتاج شركة سينرجي.

ما هي قصة مسلسل "الحشاشين" ؟

مسلسل "الحشاشين" يستعرض قصة جماعة الحشاشين بقيادة "حسن الصباحي"، مؤسس الجماعة التي اعتنقت الفكر المتطرف قديمًا. يتناول العمل بدايات المجموعات المتطرفة والإرهاب على مر العصور، حيث كانت تلك الجماعة معروفة بالاغتيالات الدموية لشخصيات بارزة، مثيرة الرعب في نفوس المسلمين والمسيحيين. يحدث المسلسل في القرن الحادي عشر، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح، مُسلطًا الضوء على أحداث تلك الحقبة التاريخية بتأليف عبد الرحيم كمال.