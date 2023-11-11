حسني شتا يطلق صرخة في وجه العالم مع استمرار قصف غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان حسني شتا عن استيائه لما يحدث في فلسطين تجاه ما يفعله الكيان الصهيوني المحتل لأراضيهم، حيث شارك "حسني" جمهوره بصورة تعبر عن ما يحدث الأن في الأراضي الفلسطينية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه: “الناس بتذبح أمام العالم كله فين منظمات حقوق الإنسان أو حتى حقوق الحيوان، الكيان الغاشم المحتل يستهدف آخر ملجأ للمدنيين وبيضرب المستشفيات وفارض حصار على غزة بقاله أكثر من شهر دون ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا دواء ولا وقود”.

وأضاف: "تم قصف ٣٦٥ كم يعيش فيه ٢ونصف مليون فلسطيني بأكثر من ١٠٠ طن متفجرات الملقاه من أحدث الطائرات، وتضرب بالمدفعية والبحرية ويرسل لها الغرب جميع انواع الأسلحة والذخائر، وما تشتهيه الة الحرب الإسرائيلية الدموية ".



حسني شتا:إحنا في عالم منافق عالم مزدوج المعايير

وتابع:" إبادة شاملة إحنا في عالم منافق عالم مزدوج المعايير، ووضيع ومشارك في هذه المجازر حتى ولو بصمت البعض!!! العالم اجتمع على إبادة اهل غزة بحجة الإرهاب، تبأ لهذا العالم المنافق لكي الله يا غزة ".

آخر أعمال الفنان حسني شتا

والجدير بالذكر أخر أعمال الفنان حسني شتا مسلسل الاجهر، الذي تضمنت أحداثه حول يوسف الذي يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه، ومسلسل جعفر العمدة، والذي حققوا على نسب مشاهدات مرتفعة.