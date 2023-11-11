ملخص أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الساعات الماضية في الوسط الفني، العديد من الأحداث التي لاقت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الإجتماعي، ويرصدها "دوت الخليج الفني" في السطور التالية:

رحيل الفنان شريف شاكر

توفي الفنان شريف شاكر بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلن صديقه المقرَّب علي الألفي، عن الخبر الحزين عبر حسابه في "إنستجرام"، ونعاه بنشر صورة له برفقته، مُعلقًا عليها: "وداعًا يا صديقي الجميل".



خضوع حورية فرغلي لعملية جراحية



كما شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها بصورة لها أثناء خضوعها لعملية جراحية في أنفها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وعبرت عن تحملها الشديد للألم وقدرتها على الصمود في ظل الصعاب، وتلقت حورية العديد من التمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، الذي أبدى إعجابه بقوتها الداخلية وصبرها.



استشهاد الفنانة تالا إياد بعلوشة في ظل القصف الإسرائيلي



كما استشهدت الفنانة الفلسطينية تالا إياد بعلوشة جراء القصف الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، ذلك الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتعتبر تالا ضمن العديد من الضحايا الذين سقطوا جراء هذا القصف العنيف.



ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجها

كما أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن أداءها لمناسك العمرة برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وشاركت جمهورها صورًا على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توثق أداءها مناسك العمرة، وعلقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم استجب لدعائنا ودعاء المؤمنين يا رب".



إليسا تؤجل طرح ألبومها مجددًا تضامنًا مع فلسطين

قررت الفنانة إليسا، تأجيل طرح ألبومها الغنائي للمرة الثالثة في ظل تدهور الأوضاع في فلسطين، واستمرار عمليات القصف وسقوط عدد كبير من الشهداء بشكل يصعب معه طرح أي أغنيات جديدة.



ولا يعد ذلك التأجيل الأول لألبوم إليسا، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه في نهاية عام 2022، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات من جيش الإحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.