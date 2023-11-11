حكيم يستعد لطرح أغنية جديدة.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حكيم لطرح أغنية جديدة لها بعنوان”أونناه”خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.



وومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال حكيم الغنائية أغنية «مدلعة» والتي طرحت يوم 19 يوليو الماضي وحققت نجاح كبير وردود أفعال واسعة، عقبها قدم مجموعة من الحفلات الناجحة في السعودية ومهرجان العلمين والساحل الشمالي.



أنجح أغاني حكيم



يذكر أن حكيم طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة وهي «مدلعة» و«حبايبنا» و«معلم» و«تزاولني» و«قول الله».



كلمات أغنية مدلعة



تقول كلمات أغنية مدلعة للنجم حكيم:

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب

لما شافتها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل ايه

قولي لو مكاني تعمل ايه

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها سيقى بح بح

هي احلى وردة في البوكيه

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

والنعمة دي حالة شاذة

واول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب اجمل بنوتة

زي التاج عالراس محطوطة

وانا قلبي مولع نار

دي جمالها دة حالة شاذة

واول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب اجمل بنوتة

زي التاج عالراس محطوطة

وانا قلبي مولع نار

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة.