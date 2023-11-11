تعرف على تفاصيل شخصية عصام السقا بمسلسل "صدفة" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان عصام السقا في الموسم الرمضاني لعام 2024 من خلال مسلسل "صدفة"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الشهر الحالي بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية، والعمل بطولة الفنانة ريهام حجاج.



شخصية عصام السقا



في مسلسل "صدفة"، سيلعب عصام السقا دور شخصية مهندس، وسيظهر أمام الفنانة ريهام حجاج في سياق الأحداث. يعتبر هذا التعاون الثاني بينهما بعد مشاركتهما في مسلسل "يوتيرن".



من هم أبطال “صدفة”؟



في مسلسل "صدفة"، يشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، وشيرين رضا، ويجري التعاقد مع باقي أبطال العمل، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

يحيي وكنوز



وكان قد نشر الفنان عصام السقا مجموعة صور من داخل استديو التسجيل، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله يحيي وكنوز الجزء الثالث رمضان القادم على قناة dmc بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا ".

تفاصيل الجزء الثاني من "يحيي وكنوز"



وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبرعدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

أبطال مسلسل "يحيي وكنوز"





المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.