نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية هيدي كرم في مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هيدي كرم، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح"، وتجسد خلال الأحداث دور "أميرة"، سيدة تعمل في البنك، يتناول المسلسل قصة حياتها وتحدياتها، حيث تظهر بدور متزوجة وتواجه مشاكل كثيرة في علاقتها الزوجية، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل مطلع ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



من هم أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”؟

مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كل من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات بإشراف هانى سرحان، وكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة من مى سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومى سعيد، وإخراج خيرى سالم.

تفاصيل المسلسل

يتكون من 45 حلقة ويخرجه خيري سالم ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثًا، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.



أحداث الوصفة السحرية



تجسد الفنانة بسمة داود شخصية "نهلة" ومتزوجة من إسلام جمال خلال أحداث المسلسل وحيث تكشف الأحداث عن طبيعة حياتهما بعد الزواج وما يواجهانه من تحديات وكيفية تكوين حياة زوجية ناجحة.

آخر أعمال هيدي كرم



والجدير بالذكر آخر أعمال هيدى كرم مسلسل الاختيار الجزء الثالث، والذي حاز على إعجاب الجماهير وتصدر الترند فور نزوله.



أبطال الاختيار الجزء الثالث





ويضم المسلسل مجموعة لامعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي،محمد العمروسي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.