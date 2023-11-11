تعرف على شخصية محمد رضوان في فيلم "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمد رضوان، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يشارك في عدة أعمال فنية، سواء من خلال التحضير لمشاريع جديدة أو عمليات التصوير، ويترقب عرض أعماله قريبًا.



وقال في تصريح صحفي له: أنه انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “الإسكندراني”، وأنه يجسد خلاله شخصية معلم بسوق السمك وهو صديق بيومي فؤاد.



تفاصيل فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني يندرج ضمن إطار اجتماعي تشويقي أكشن، ويعد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد فترة غياب دامت 5 سنوات، حيث كان أحدث أفلامه "كارما" في عام 2018. العمل من تأليف وإخراج يوسف نفسه، ويضم أبطاله عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري.



مشاركة محمد رضوان في مسلسل “على باب العمارة”

وفي سياق آخر، عرض للفنان محمد رضوان، مؤخرًا على منصة watch it الإلكترونية، مسلسل "على باب العمارة" وهو مسلسل كوميدي، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، وجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى أتى من قريته ليصبح حارس عقار وبدأت حكايته مع سكانها.

ما هي أعمال الفنان محمد رضوان القادمة؟





يشارك الفنان محمد رضوان، حاليًا في فيلم "عادل مش عادل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويجسد خلال الأحداث دور صاحب مكتب محاماة شرير.

ما هي تفاصيل فيلم "عادل مش عادل"؟



الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا، وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري