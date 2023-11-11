نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعوية وورش فنية للأطفال والشباب في مبادرة "أنت الحياة" بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الثاني بمحافظة أسيوط، والمقامة بمركز الفتح بقرية بني مر، بالتعاون مع "مؤسسة حياة كريمة".

"دور المرأة في تنمية المجتمع"

بدأت الفعاليات، أمس الجمعة، بمحاضرة توعوية لطلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، بعنوان "دور المرأة في تنمية المجتمع" تحدثت خلالها د. أسماء عبد الرحمن - أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط، عن دور المرأة الفعّال كونها أساس بناء المجتمعات، موضحة دورها في ترسيخ القيم والمباديء الإيجابية للنشء، كما استعرضت بعض المشروعات التي تقدمها مؤسسة "حياة كريمة" والخاصة بتمكين المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

أعقب ذلك لقاء حول "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات" تحدث خلاله محمد سيد - مدير صندوق مكافحة الإدمان عن الأسباب، والآثار السلبية على صحة الإنسان، مشيرا إلى دور الدولة في التوعية بمخاطر المخدرات والتدخين، واختتم حديثه بتقديم بعض النصائح للشباب أكد خلالها على عدم الانسياق وراء تلك الهاوية.

وتفقد د. محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة المقام طوال فترة المبادرة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال والشباب، لاقتناء الكتب والإصدارات المتنوعة في كافة المجالات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد.

حرص قصور الثقافة على إعداد جيل متمسك بهويته الثقافية

وفي كلمته أكد "مكاوي" على حرص قصور الثقافة على إعداد جيل متمسك بهويته الثقافية من خلال تقديم الأنشطة والفعاليات التي تسهم بدورها في ترسيخ الهوية الوطنية، وتشكيل الوجدان وتعزيز فكرة المحافظة على الإرث الثقافي الأمر الذي ينعكس على المجتمع بالإيجاب.



ورشة حكي للأطفال بعنوان “العقوق الصامت”



كما تضمنت الفعاليات المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورشة حكي للأطفال بعنوان "العقوق الصامت" تناولت خلالها راندا هيكل مشكلة عقوق الوالدين، وضرورة معاملتهما بإحسان، تلاها فقرة رسم على الوجه وألعاب ذهنية، واكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والإنشاد الديني.

وخلال ورشة المشغولات اليدوية قامت الفنانة ولاء فرحات بتدريب الرواد على كيفية تصميم اكسسوارات متنوعة بالخرز الملون، وذلك بعد التعريف بمباديء تشكيل القطع الفنية المختلفة، ليختتم اليوم بتقديم عرض مسرح عرائس للفنان محمد راتب وسط تفاعل وإعجاب الحضور.