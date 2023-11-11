نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية عمرو عبد العزيز في حكاية "البحث عن فتحية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان عمرو عبد العزيز، حاليًا في حكاية "البحث عن فتيحة"، إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، ويجسد خلال الأحداث دور رجل يدعى “فارس”، ويعمل سائق تاكسي، ويقابل نضال الشافعي خلال أحداث الحكاية في التاكسي، ومن ثم تنشأ علاقة صداقة قوية بينهما.



تفاصيل مسلسل حد فاصل



في مسلسل "حد فاصل"، أنهي القائمون على المسلسل تصوير حكايتين منه، وهما حكاية "حيال علمي" وحكاية "بنات السباعي". كل حكاية تتألف من 5 حلقات، ويُكوِّن المسلسل مجموعة من الحكايات المتصلة والمنفصلة.

ما هي آخر أعمال عمرو عبدالعزيز؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عبدالعزيز هو مسلسل "طير بينا ياقلبى" الذي عرض على شاشة on، تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعى كوميدى



أبطال مسلسل "طير بينا ياقلبي"

ويشارك في بطولة المسلسل كلٱ من إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.