الليلة.. علي الحجار ضيف محمود سعد في برنامج sold out

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان علي الحجار ضيفًا على الإعلامي محمود سعد، اليوم السبت، في حلقة خاصة ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج Sold Out، وتم تصوير هذه الحلقة الخاصة مساء الجمعة الماضية على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

تفاصيل حلقة علي الحجار في برنامج Sold out

وسيكشف الحجار في هذا اللقاء العديد من الأسرار حول حياته الفنية والشخصية، وسيتم بثها للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفلًا موسيقيًا، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي.



وتم بيع جميع تذاكر الحفل، حيث نفذت التذاكر فور طرحها عبر موقع "تذكرتي"، الذي قدّم فئتين للجمهور، فئة "Platinum" بمبلغ 300 جنيه وفئة "Gold" بمبلغ 200 جنيه.



عروض برنامج Sold Out

برنامج Sold Out يقدم تجربة فريدة، حيث يتم عرض كل حلقة مرة واحدة فقط على أحد المسارح، ويتم تغيير العرض في الحلقة التالية.

يتنوع البرنامج بين العروض الكوميدية "Stand-Up Comedy" والعروض الموسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما يشمل البرنامج أيضًا لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة، يقدمها الإعلامي محمود سعد.

تتضمن كل حلقة فقرة لنجم غناء مميز، وتتميز بالتفاعل الممتع مع الجمهور ومزج أنواع الموسيقى المختلفة، ستحتوي الحلقة على مفاجآت مثيرة من عدد من المطربين والفرق الغنائية المميزة مثل مسار إجباري، هشام عباس، وأمير عيد، إلى جانب آخرين.