فن ومشاهير

انتهاء تصوير فيلم "كتف قانوني" تمهيدًا لطرحه بالسينمات

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القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى أبطال فيلم "كتف قانوني "من تصويره بالكامل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية، ومن المقرر طرحه في موسم أفلام رأس السنة.

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قصة فيلم "كتف قانوني" 

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

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من هم أبطال فيلم “كتف قانوني”؟ 


فيلم "كتف قانونى"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، ، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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