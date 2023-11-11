سر عمره 30 عام.. ليلى علوي تكشف حقيقة خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته معها !! فضحت كل شيء

انت الان تتابع خبر سر عمره 30 عام.. ليلى علوي تكشف حقيقة خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته معها !! فضحت كل شي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعتبرت علاقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وليلى علوي محل تساؤل الكثير من الإعلاميين في مختلف اللقاءات، فكلما ظهر أحدهما في برنامج كان السؤال حول علاقتهما سؤالًا مقدساً.

وعلى الرغم من أن فاروق الفيشاوي كان معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وتورطه في خيانة زوجته سمية الألفي بشكل متكرر، إلا أن علاقته بليلى علوي كانت مميزة عن غيرها.

وكشف في وقت سابق الفنان فاروق الفيشاوي الذي انفصل عن زوجته سمية 3 مرات، إنه لم يحب في حياته سوى امرأة واحدة.

واضاف في لقاء تلفزيوني نادر، إنه يتمنى أن يتزوج هذه السيدة التي لم يحب سواها رغم زيجاته المتعددة، مضيفاً: “أنا أتمنى لو هتجوز تاني أتجوزها هي عشان أعيش معاها 40 سنة في سعادة، ولو هي مش موافقة مش هتجوز”.

من ناحية أخرى وجهت صفاء ابو السعود سؤال للفنانة ليلى على في لقاء تلفزيوني سابق: “سمية الألفي طلبت الطلاق من فارق الفيشاوي بسببي، هل الكلام ده صحيح؟

وردت ليلي علوي على السؤال: “انا مقلتش الكلام ده، يمكن سمية الالفي قالت كدة أما انا مقلتش.

واضافت: “هو فعلاً فاروق الفيشاوي حبني وانا حبيته، بعد الطلاق الاولاني من سمية الألفي، لكن محصلش نصيب ومتفقناش، وهو رجع لها تاني واطلقوا ورجعلها مرة أخرى، لن انو اطلقوا بسببي معرفش.

وقالت ليلي علوي: “صحيح طلعت اشاعات انو احنا اتجوزنا في السر وسافرنا الخارج، لكن الكلام ده غير صحيح، وفاروق الفيشاوي نفى الكلام ده، وانا انفيه.