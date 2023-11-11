انت الان تتابع خبر حلا الترك تشعل السوشيال ميديا بفرض شروطها الصارمة للزواج.. وما قالته احلام الشامسي عنها فاجأ الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبها الشديد للفنانة الشابة حلا الترك، حيث أكدت أنها تعتبرها إبنتها، وأنها خط أحمر لا تسمح بتجاوزه.

وأعادت الشامسي مشاركة فيديو لحديث الترك في برنامج "الممر" عنها، معلقةً بقولها في موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "عيون وقلب ماما أحلام وراح أضل أتابعك وأحميك وأحبك طول عمري وإنتي خط أحمر عندي للأبد يا بنتي الغاليه حلا".وكانت الترك قد قالت: "ماما أحلام، من الاسم ظاهر كم هي غالية بالنسبة لي، كم أنا أحبها، كم هي إنسانة قوية، وكم هي تحب الجميع وتتمنى لهم الخير، حبيبتي ماما أحلام".

وفي محور آخر من الحلقة، أكّدت المغنية الخليجية الشابة أنها متأثرة بالنجمة الأميركية سيلينا غوميز، بالقول: "نجحتَ رغم الصعاب والمشاكل التي واجهتها، وكذلك فعلت أنا".

وأكدت حلا الترك التي انتقلت للعيش في الإمارات منذ فترة أنها لا تفكر في الزواج حالياً، بل تركز في دراستها ومهنتها، لكنها كشفت عن شروطها للارتباط بالقول: "الصدق والوضوح".

عيون وقلب ماما احلام وراح اضل اتابعك واحميك واحبك طول عمري وانتي خط احمر عندي للابد يا بنتي الغاليه حلا.