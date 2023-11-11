تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة أحمد الفيشاوي بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الثالث والأربعين، وقدّم خلال مشواره الفني عدة أعمال فنية ناجحة، حازت على إعجاب الجمهور ونالت استحسانهم، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



البداية الفنية لأحمد الفيشاوي

بدأ أحمد الفيشاوي مسيرته الفنية في عام 2000 من خلال مشاركته في مسلسل "وجه القمر" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة. اشتهر بشكل حقيقي بعد أدائه البارز في مسلسل "عفاريت السيالة" في عام 2004، والذي يُعتبر أول بطولة مطلقة له، على الرغم من صغر سنه في ذلك الوقت.

أهم أعمال النجم أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي قدم ما يقرب من 60 عملًا بين السينما والتلفزيون، بدأت مسيرته في عام 2000 بمسلسل "وجه القمر" مع الراحلة فاتن حمامة. في عام 2001، قام بدور بارز في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وشارك في "شباب أون لاين" وفيلم "شباب على الهوا". شارك أيضًا مع الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل "العمة نور". في عام 2004، حصل على بطولة مطلقة في مسلسل "عفاريت السيالة"، وفي عام 2005 تألق في فيلم "الحاسة السابعة" ومسلسل "السات كوم" و"تامر وشوقية".

زيجات في حياة الفيشاوي



أحمد الفيشاوي تزوج 6 مرات، الأولى من هند الحناوي وله منها ابنة، وكانت هذه الزيجة محل اهتمام الجمهور لفترة طويلة، الزيجة الثانية كانت مع وسام عاطف واستمرت 40 يومًا فقط،أما الزيجة الثالثة فكانت من ألمانية تُدعى دنيس ولمان، زوجته الرابعة كانت من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس،بينما يظل زواجه الخامس سريًا، وكان آخر زيجاته مع ندى الكامل،وأعلن مؤخرًا عن ابنه تيتوس من زوجته الألمانية دنيس، بعد أن اعترف سابقًا بابنته لينا من زوجته هند الحناوي.

إدمان أحمد الفيشاوي التاتو

أحمد الفيشاوي اشتهر بحبه الشديد للتاتو، وكشف في إحدى البرامج التلفزيونية عن أول تاتو رسمه على رجله، مشيرًا إلى أنه أصبح يستمتع برسم التاتو ووصفه بأنه "مرض نفسي تقريبًا".