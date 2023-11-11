تفاصيل شخصية كريم فهمي في مسلسل "220 يوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان "220 يوم"، ويجسد خلال الأحداث دور روائي مهم، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل “220 يوم”

وسيشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

ما هي آخر أعمال كريم فهمي؟



ويعد هذا العمل عودة لكريم فهمي بعد غياب دام أربع سنوات عن المشاركة في سباق الدراما الرمضاني منذ أن قدّم مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز عام 2020، ولكنه ظهر كضيف شرف في عدة أعمال منها مسلسل "الكتيبة 101" ومسلسل "سره الباتع".



أعمال جمعت كريم فهمي وصبا مبارك

ويعد هذا التعاون الثاني بين كريم فهمي وصبا مبارك بعد نجاحهم في مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه في رمضان 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد من النجوم منهم ريهام أمين، حورية فرغلي، دينا الشربيني، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج مصطفى أبو سيف.