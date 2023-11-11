ثقافة السويس تناقش كيفية التعامل مع الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة السويس عددا من اللقاءات التوعوية بعدد من المدارس، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المُعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق شهدت مدرسة المستقبل الإعدادية للبنين، لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي" تناول خلالها قباري البدري موجه اللغة العربية سابقا، بعض السلوكيات السلبية التي تحدث داخل المدارس كمحاولة لإيجاد حلول لها بأسلوب علمي.

ضرورة الاهتمام بالنشء

وأوضح "البدري" أن من هذه الظواهر المنتشرة في الآونة الأخيرة التنمر،الغش، العدوانية، التسرب من التعليم، وللحد منها أكد ضرورة أن نهتم بالنشء، مشيراً إلى أن الأسرة هي النواة المسئولة عن التربية الإيجابية للطفل وتكوين معارفه ومداركه، وعليها أن تعلمهم احترام ملكية الآخرين، إلى جانب تعريفهم بعواقب الغش والسلوك العدواني، وعدم استخدام العنف كوسيلة للعقاب، وأخيراً إشباع احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

عن دور المدرسة في التنشئة الاجتماعية

أما عن دور المدرسة في التنشئة الاجتماعية أشار "البدري" إلى ضرورة عقد لقاءات مع الطلاب لتعريفهم بضرورة الحفاظ على الممتلكات، وعواقب ارتكاب السلوكيات العنيفة والعدوانية داخل المجتمع المدرسي، وكذلك تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية وتكريم المتفوقين منهم لحث الآخرين على الاقتداء بهم.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، شهدت مدرسة ٢٤ أكتوبر الابتدائية لقاء بعنوان "تعزيز السلوكيات الإيجابية" أكدت خلاله إيمان شبار - أخصائي التربية الخاصة، على أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعزيز السلوك الإيجابي والتربوي للطلاب، مشيرة إلى ضرورة معرفة سبب قيام الطالب بسلوك سلبي ومحاولة فهمه، لإصلاح هذا السلوك من أجل بناء علاقة ثقة قوية بين المعلم والطالب وحتى الأسرة.