"نظرة حب".. يجمع كارمن بصيص وباسل خياط

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل نجوم الفن التحضير لأعمالهم الدرامية الجديدة للمنافسة في موسم رمضان 2024، وفي هذا السياق، انضم النجمان باسل خياط وكارمن بصيبص إلى قائمة نجوم رمضان 2024، حيث قاما بتوقيع عقد المسلسل يحمل عنوان "نظرة حب"، وهو من تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة قبلة، ومن المقرر بدء تصويره مطلع ديسمبر المقبل.



حدوتة الأيام الباقية

وتنتظر كارمن بصيص، حاليًا عرض فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، وكشف المخرج ماندو العدل عن تفاصيل الفيلم وأنه يغلب عليه الطابع الرومانسي، ولكن بشكل جديد ومختلف، والاسم مؤقت لحين الاتفاق على اسم نهائي، وهو من إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد صادق، بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت ومراد مكرم.

نبذة عن الفنانة كارمن بصيص



كارمن بصيبص هي واحدة من أبرز نجوم التمثيل، لمع نجمها الفترة الأخيرة من خلال عدة أعمال متميزة، تمكنت عن طريقها من أن تصل إلى كل الجمهور العربي وليس إلى دولة واحدة فقط، كارمن هي فتاة لبنانية عشقت الفن والتمثيل منذ أن كانت طفلة صغيرة، وهو الأمر الذي جعلها تشارك في عدد من الإعلانات التجارية وهي في سن صغير جدًا فلم تبلغ وقتها السادسة عشر.

فيما بعد درست كارمن الإخراج والتمثيل، وأصبحت مخرجة لعدة أفلام قصيرة ومن ثم شاركت بأدوار ليست بكبيرة في عدد من المسلسلات، حتى تمكنت من الحصول على دور هام في مسلسل “درب الياسمين”، ومن ثم استعان بها النجم كريم عبد العزيز في مسلسل “الزيبق” وهي بدايتها الحقيقية مع الجمهور المصري، حيث أعجب الجمهور برقتها وأدائها البسيط الخالي من التصنع والتكلف، بالإضافة إلى ملامحها الرقيقة التي جعلت عدد من الجماهير يشبهها بنجمات زمن الفن الجميل، يذكر أن كارمن من مواليد اليوم التاسع من شهر أكتوبر لعام 1993، وتبلغ من العمر الآن الثامنة والعشرون.