غادر المستشفى.. آخر التطورات الصحية للفنان شريف حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أزمة صحية شديدة مر بها الفنان شريف حلمي وخضع بسببها لعملية جراحية، كشف في تصريحات صحفية له أنه غادر المستشفى بعدما تحسنت حالته الصحية، لافتًا إلى أنه يتابع مع الطبيب المعالج له في المنزل.

ابنة الفنان شريف حلمي تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها



وكانت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي، قد نشرت صورة لها برفقة والدها داخل إحدى المستشفيات الكبرى داعية له بالشفاء العاجل ومطالبة محبيه بالدعاء له، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: "ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه امين ياربأسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

وتابعت: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".



الحالة الصحية للفنان شريف حلمي



وكان قد صرح الفنان شريف حلمي بإصابته بنزلة برد ألزمته الفراش، تطورت مع الوقت نتيجة التغيير في الحالة المناخية، مشيرًا إلى أنه كان قد بدأ في التعافي بعد اتباع تعليمات الأطباء.

الفنان شريف حلمي يخضع لعملية جراحية في المخ



كما أعلنت ابنة الفنان شريف حلمي أن والدها يخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ، ونشرت هايدي شريف، عبر حسابها الشخصي في "فيس بوك"، صورًا لوالدها من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

ما هي آخر أعمال النجم شريف حلمي الدرامية؟





يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف حلمي مشاركته في مسلسل " سره الباتع " الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاح كبير مع المخرج خالد يوسف، وضم المسلسل مجموعة من النجوم فهو بطولة كلًا من أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.