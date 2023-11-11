وسط حشد جماهيرى كبير.. " أنت الحياة " لمبادرة حياة كريمة تواصل فعالياتها بأسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلاقًا من أهمية تطوير وتنمية قرى الريف المصري بصعيد مصر وفي إطار سعي مبادرة حياة كريمة لتنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف كل فئات المجتمع.

وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولليوم الثانى على التوالى واصلت مبادرة حياة كريمة أمس الجمعة، فعاليات برنامجها " أنت الحياة " بمحافظة أسيوط وذلك بمركز الفتح بقرية بني مر والذي يقام في الفترة من ٩ نوفمبر وحتى ١١ نوفمبر.

دور حياة كريمة

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة وبمشاركة فعالة لعدد من الوزارات والمؤسسات وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة ووزاره الصحة وجامعة اسيوط ومؤسسة مصر الخير وصندوق مكافحة الإدمان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وبعض مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى

فعاليات ثقافة أسيوط

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة الأستاذ أحمد يسري مجموعه من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي وبإشراف الأستاذ احمد حمزة مدير قصر ثقافه الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر.

ولليوم الثانى على التوالى أقيمت بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ببني مر فعاليات برنامج " أنت الحياة " بحضور الأستاذ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الأستاذ ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط والأستاذة الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط والدكتور محمد سيد مدير صندوق مكافحة الإدمان بأسيوط والاستاذ خالد خليل المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط.

معرض لبيع إصدارات قصور الثقافة

تفقد خلالها الحضور معرض منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال والشباب ويضم أقسام متنوعة تتناسب مع كافة فئات المجتمع يتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم والفلسفة والمنطق والفنون والآداب العامة وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع وبخصومات تصل إلي 50% بإشراف الأستاذ آدم توفيق والأستاذ علاء جلال وقام الدكتور محمود عبد العليم بشراء مجموعة من مجلات قطر الندى وقدمها للأطفال تشجيعًا لهم على القراءة وإيمانا بأهميتها في تشكيل وجدانهم.

دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية

صرح مكاوى أن الثقافة لها دور بارز ومؤثر في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز هوية المجتمع وتشكيل الوجدان وتعزيز فكرة المحافظة على الإرث الثقافي والعمل على ترسيخها من أجل تربية جيل من الأبناء متمسك بهويته الثقافية ويفخر بها مؤكدًا أهمية الوعي الثقافي والتنوير لكافة فئات المجتمع فهى إشراقة تضيء للإنسان أبواب الحياة وأسرارها وتفتح مداخل ذاته مما ينعكس علي سلوكه ويؤثر في مجتمعه

دور المرأة في تنمية المجتمع

تضمن البرنامج محاضرة تثقيفية توعوية استهدفت المرأة الريفية تحت عنوان " دور المرأة في تنمية المجتمع " حاضرتها الدكتورة أسماء عبدالرحمن حيث قدمت رؤية جوهرية حول دور المرأة المؤثر والفعال في الحفاظ على الأسرة وترسيخ القيم والمبادئ للنشئ فهى الزوجة والام وهي أساس بناء المجتمع بينما استعرضت بعض المشروعات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمرأة وذلك للنهوض بالمجتمع وإعداد جيل يواكب الجمهورية الجديدة.

مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

بينما تحدث محمد سيد مدير صندوق مكافحة الإدمان حول" مخاطر الادمان وتعاطي المخدرات" في مقتطفات وبكلماته البسيطة وضح أهم أسباب الإدمان موجهًا بأهمية دور الدولة في التوعية بمخاطر المخدرات والتدخين موضحًا أنواع مختلفة من الإدمان وتأثيره على صحة الإنسان كما وجه بعض النصائح للشباب بمخاطر المخدرات وأنها ليست الحل الحقيقي للمشاكل التي يواجهها وانما تكمن في سر الانسياق وراء تلك الهاوية

العقوق الصامت

أعقب ذلك ورشه حكي للأطفال بعنوان" العقوق الصامت " قدمتها راندا هيكل تناولت فيها قضايا عقوق الوالدين والتوجيه للأطفال بالأساليب المتعددة للعقوق موجهة بأهمية الاحسان للوالدين بجانب تقديم العديد من المواهب وعروض مواهب الأطفال في الغناء والانشاد الديني والقاء الشعر.

وتوافد المشاركين من الأطفال والشباب والسيدات على المشاركة في ورشة الأشغال الفنية لتشكيلات الخرز والتى نفذتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم شرح مفصل عن مبادئ تشكيل قطع فنية من الخرز والاكسسوارات وتم تنفيذ سبحة وخاتم بالخرز بجانب تقديم ورشة رسم على الوجوه للأطفال وألعاب ترفيهية للأطفال منها لعبة السلم والثعبان المجسمة





عرض فني للعرائس

واختمت الفعاليات بعرض فني للعرائس والاراجوز قدمها فرقة الفنان محمد راتب والتي استمتع بها الجمهور جاء ذلك بحضور العديد من القيادات من جميع الجهات المشاركة.