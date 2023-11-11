بسبب تصريحاته الأخيرة.. المنتج جمال العدل يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المنتج جمال العدل، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد استضافته في برنامج “حبر سري” المذاع على شاشة القاهرة والناس مع الإعلامية أسما إبراهيم، وكشف عدة تصريحات خلال البرنامج نستعرضها في السياق التالي:

سبب تأجيل مسلسل ب 100 وش

كشف المنتج جمال العدل سبب تأجيل فيلم "بـ100 وش" أكثر من مرة موضحًا أن المخرجة كاملة أبو ذكري ليست السبب الوحيد في ذلك، قائلا: "ليست كاملة أبو ذكري السبب الوحيد، أحيانًا أنا وأحيانًا الممثلين، المسلسل حقق نجاحًا مذهلًا وهذا النجاح يجعلنا نشعر بالخوف ونفكر هل يمكننا تقديم عمل يحقق نفس النجاح، لذا قررنا أن نذهب إلى جمهور آخر وهو جمهور السينما المتفرج يختار الذهاب وقطع التذكرة لمشاهدة الفيلم".

فكرة تقديم فيلم ب 100 وش

وعن فكرة إن كان تقديم فيلم "بـ100 وش" قال جمال العدل: "حتى هذه اللحظة أحيانًا كاملة أبو ذكري تتحمس لتقديم الفيلم وتجلس مع الكتاب، ومرة أخرى لا تكون متحمسة، الفكرة لا تزال قائمة لكن الأقرب أنه لن ينفذ، قبل 5 أشهر حتى بعد وفاة مصطفى درويش فكرنا أن نقدمه إكرامًا له لكن حتى الآن لم نستقر".

أسباب عدم تعاون جمال العدل مع خالد النبوي

كما كشف المنتج جمال العدل عن أن النجم خالد النبوي لم يشارك في العديد من الأعمال التي عرضت عليه، ومن بينها فيلم "ولاد رزق"، بسبب رغبته في كتابة اسمه قبل أسماء الممثلين في الدعاية الخاصة بتلك الأعمال وعلى التترات.

وقال جمال العدل في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، إنه لم يندم على تصريحه السابق عن عدم التعاون مع خالد النبوي بعد مسلسل "واحة الغروب" بسبب هذه المشكلة.

وأضاف: "وقتها قلت ده علنا ومش نادم، لكن الراجل ربنا يديله الصحة أصيب بكورونا وأنا أصبت بكورونا، والظروف دي بتحل المسألة".

وتابع: "أنا كنت متفاجئ واكتشفت إن في أفلام ومسلسلات كثيرة جدًا سابها بسبب مشكلة الاسم، ومن ضمنهم ولاد رزق، ولقيت كتابة اسمه قبل أي حد أهم حاجة عنده".