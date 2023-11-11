انت الان تتابع خبر باسم سمرة يتعرض للتهديد الصريح بسبب ما طلبه أثناء إجتماع فناني النقابة.. وهذا ما قاله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان باسم سمرة عن تعرضه للتهديد، بعد وقفته التضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني مع باقي الفنانيين، حيث طلب بفتح الحدود مع فلسطين للقضاء على الإسرائيليين والدفاع عن أهل غزة.

وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "طُلب منا المشاركة في الوقفة التضامنية مع فلسطين بناء على دعوة من النقيب وكل النقابات السينمائية علشان ندين اللي بيحصل، ونوضح موقفنا من الجرائم اللي بتحصل واتطلب مننا نتحكم في أعصابنا وألفاظنا، وفي أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا انفعلت وقلت افتحوا الحدود وهنحررهم وهنقضي على الإسرائيليين مش محتاجين كمان الجيش إحنا هنخلص معاهم".

وأضاف سمرة: "اتفاجأت بتليفونات وأرقام معرفهاش، ورسالة موجهة ليا مكتوب فيها: "الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل... أنتم شعوب ذليلة... إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصاً... قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء... اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذين معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم"... الرسالة جات لي النهاردة بتهدنني وبتهدد المصريين".