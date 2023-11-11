انت الان تتابع خبر هذا الطفل أصبح أشهر ممثل في مصر وشقيقه نجم سينمائي كبير.. خمنوا من يكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - العديد من النجوم اتخذوا في طريق صعودهم مسارات مختلفة قد لا تخطر تفاصيلها على بال واحد منا و هو يشاهدهم اليوم و قد باتوا في قمة المجد و الشهرة.

خالد أبو النجا هو واحد من ألمع النجوم المعروفين اليوم في السينما المصرية، ولد عام 1966 وهو شقيق المهندس سيف أبو النجا الذي ظهر في دور سينمائي يتيم لكنه ترك أثراً كبيراً في ذاكرة المشاهدين.وهذا الدور هو "مصطفى" الابن الأكبر لفاتن حمامة في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1976 كما عرف أيضاً من خلال زواجه الذي استمر لسنوات من الفنانة نجلاء فتحي.

وخالد أبو النجا هو شقيق الفنان “سيف أبو النجا” الشقيق الأكبر للفنان “خالد أبو النجا”، الذي سطع نجمه في فترة السبعينات ولم يظهر على الساحة الفنية منذ فيلم “إمبراطورية ميم”.