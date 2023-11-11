انت الان تتابع خبر أبرزهم حسين فهمي.. اشهر بخلاء الوسط الفنى المصري رغم ثرواتهم الهائلة!! أحدهم لا يقدم الشاي لضيوفه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث العديد من المتابعبن للتعرف عن كثب حول الجانب الشخصي للممثلين والمطربين، ولا شك أن هناك من أسرار الفنانين التي لا يعلمها الكثيرون خاصة عن صفاتهم التي يتصفون بها.

ونرصد لكم من خلال موضوعنا هذا عن اشهر الفنانين الذين قيل انهم بخلاء على الرغم من ثرواتهم الخيالية التي بحوزتهم.

وأول هؤلاء الفنانين النجم حسين فهمي، الذي اشتهر انه يتصف بالبخل الشديد وعلى الرغم من مواجهته بتلك الصفة في احدى الحوارات، لكن الامر ظهر جليا بأنه من المعلوم عنه بعدم تقديمه للهدايا في المناسبات الخاصة لزملاءه الفنانين كما أن زوجته السابقة لقاء سويدان قد صرحت بأن ذلك الامر كان سبب في طلاقها منه نظرا لبخله

على الرغم من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الراحل محمود عبدالعزيز إلا انه قد تم رصد موقف لم يستطيع الكثيرون تفسيره سوى بأنه نوع من البخل والحرص حيث كان يتصف الفنان أحمد زكى بكرمه الزائد ويقوم بدعوة أصدقاؤه دائما ويتحمل نفقات تلك السهرات التي تجمعهم وكان من بين هولاء المدعوين محمود عبدالعزيز وهانى جرجس فوزى بأحدي الفنادق الشهيرة وفي اجتماع لعدد من النجوم كان الفنان محمود عبدالعزيز يصطحب عدد من أصدقاءه وقد تأخر الراحل أحمد زكى عن الحضور الا أن الفنان محمود عبدالعزيز قد غادر المكان دون أن يدفع فاتورة الحساب وقد علق قائلا “أحمد زكي هيدفع”

لايعلم محبى امير الغناء العربى أنه لايقوم بسؤال ضيوفه عما يريد أن يشربون بل يقوم بتقديم الشاي اليهم مباشرة حتى وان كان الضيف على قدر من الاهمية فانه يقوم بسؤاله هل تريد الشاي عادى ام اخضر حتى أن بعض المواقع اكدت أن سبب هبوط هانى شاكر في المرحلة الاخيرة كان بسبب استعانته بعدد من الكتاب والشعراء والمحلين الذين يتقاضون اجور قليلة بالنسبة لباقى زملاءه الذين يستعينون بكبار الكتاب والملحنين لإخراج أفضل أعمالهم

لدى الفنان محمد هنيدى واقعة برهنت لدى محبيه انه يتصف بالحرص الشديد حيث تم دعوته لحضور لقاء على الهواء من قبل احدى الصحفين الذين وقفوا بجانبه في بدايته الفنية وكان ذلك البرنامج لايقوم بدفع مبالغ مالية لحضور الضيوف الا أن هنيدى قد اصر على الحصول على مبلغ الف جنيه على الرغم من حصوله على ملايين الجنيهات في اعماله الفنية وعندما حاول أن يوضح له ذلك الصحفي أن هذا الامر سيؤثر بشكل كبير على البرنامج ماديا رد عليه هنيدى قائلا “يا عم حتى أكون وفرت ألف جنيه من أجرة السواق”

أثارالحكيم لها عدد من المواقف ابرزها عندما نشبت مشادة بينها وبين فريق عمل برنامج الصحفي مجدى الجلاد نظرا لكونها تريد الحصول على مبلغ اضافي قدره خمسمائة جنيه بخلاف المبلغ المتفق عليه للظهور وهو 15 الف جنيه مما جعلها تهدد بعدم دخولها إلى الاستيديو الخاص بالتصوير في حال عدم تقاضيها الخمسمائة جنيه وقد كان هناك موقف اخر لاينساه الجمهور لها عندما قامت برفع دعوى قضائية على برنامج المقالب الخاص بالنجم رامز جلال نظرا لانها لم تستطيع التفاوض معههم بخصوص الاجر التي كانت تريد الحصول عليه