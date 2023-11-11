نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية في زيارة تفقدية لمبنى الخان بالبر الغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الجمعة، بزيارة تفقدية لمبنى الخان بقرية القرنة البر الغربي لمحافظة الأقصر.



رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية في زيارة تفقدية لمبنى الخان بالأقصر

تفقد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الأعمال الجارية لبدء استقبال فناني ورسامي مصر والعالم حيث من المقرر له الاعلان عن منح إقامة شباب الفنانين، “الخان” والذي يعد من العمارة البيئية من المدرسة المعمارية للمهندس العالمي حسن فتحي.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.