نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب زفاف ابنة شقيقتها.. ليلى علوي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ليلى علوي محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد حفل زفاف ابنة شقيقتها الذي تداولت صور منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو من حفل الزفاف وظهرت ليلى علوي فيه مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الابيض، وانهمرت دموعها تأثرًا عند رؤية ابنة شقيقتها.

ليلى علوي تعيش حالة من النشاط الفني

ومن ناحية أخرى، تعيش الفنانة ليلي علوي حالة من النشاط الفني حيث تصور حاليًا فيلم "مقسوم" وتجسد دور مطربة معتزلة كان لها فرقة موسيقية من التسعينيات من القرن الماضي، وتقدم خلال أحداث العمل أكثر من أغنية،وتستكمل مشاهدها الأخيرة، إذ من المفترض طرح الفيلم خلال موسم الشتاء 2023.

وفيلم مقسوم يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، كل من شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.

كما تشارك ليلى علوي في فيلم جوازة توكسيك وتجسد شخصية مهندسة متزوجة من النجم بيومي فؤاد، ومن المفترض أن يتم تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة،وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

وفيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .

ما هي آخر أعمال ليلى علوي؟

جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم “شوجر دادي”، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره.