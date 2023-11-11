نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا بيوم العزاب.. هؤلاء النجوم يتصدرون محرك البحث "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر يوم العزاب محركات بحث جوجل السعودية ليحتفل به الشباب والفتيات، حيث تصدر اسم عدد من النجوم الذين لم يتزوجوا حتى بلغ عمرهم أربعون وخمسون عام، لذلك نستعرض أبرز النجوم العزاب في الوسط الفني.

أحمد عيد

يعتبر الفنان أحمد عيد من أشهر الفنانين العزاب، فقد تأثر بتجارب المحيطين به والتي كان أغلبها قصص زواج فاشلة انتهت بالإنفصال، وقال في لقاء تليفزوني سابق إن الزواج ليس بالأمر السهل ومسؤولية صعبة والأمر في النهاية يخضع للقدر.

مي عز الدين

تعتبر الفنانة مي عز الدين من أشهر العازبات في الوسط الفني، فقد ارتبطت سابقًا بلاعب كرة القدم محمد زيدان ولكن الأمر انتهى بالانفصال وفسخ الخطوبة، وتعرضت لكثرة من الشائعات بدخولها عدة علاقات مثل النجم تامر حسني وأحمد السعدني ومؤخرًا شائعة ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفي نهاية الأمر إنها لن تقبل بأى رجل لتحقيق حلم الأمومة ولكن لها مواصفات محددة في هذا الرجل مثلما صرحت سابقًا.

منة شلبي

تعتبر الفنانة منة شلبي من أشهر الفنانات العازبات أيضًا، حيث إنها لن تتزوج إلا إذا شعرت بالحب ولا تهتم بفكرة الزواج وإنها لن تتزوج لمجرد التخلص من كلمة العنوسة ولكنها ستتزوج من تشعر تجاهه بالحب.

نرمين الفقي

وتعتبر الفنانة نرمين الفقي من أشهر عازبات الوسط الفني التي تجاوزت سن الخمسين ولم تتزوج، كما إنها ما زالت تنتظر الزوج المناسب الذى يفهمها ويفهم طبيعة عملها.