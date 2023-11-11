نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيب على سنّك وتاريخك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة سارة التونسي على تصريحات جمال العدل التي قالها عنها أثناء استضافته في برنامج “حبر سري” مساء أمس والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

منشور سارة التونسي

وكتبت سارة التونسي منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة:" أستاذ جمال العدل، أنا مكنتش عارفه إني مضايقة حضرتك أو ي كده، خصوصًا بعد ما أنا كسبت القضية ضد شركة العدل جروب وحضرتك خسرت قضيتك ضدي".

وأضافت:" بس ياااااه انت لسه فاكر ؟ ده عدى على الموضوع ده أكتر من سنتين وأنا والله نسيت الموضوع بس دي "والله" بجد مش زي بتاعتك) واشتغلت في بلدي وكسّرت الدنيا ولو عايزه أشتغل في مصر هشتغل، أصل مصر دي كبيرة أوي يعني أكبر من حضرتك ومن أي حد. ولا ايه يا أستاذ جمال؟ مش انت إسمك كده برضه ؟ والله عيب على سنّك وتاريخك كمية الكذب اللي انت كاذبها بخصوصي في اللقاء ده (بس مش تاريخك كله يعني ".

وتابعت:" وكمان حركة إنك نسيت الإسم دي تقلّل منك مش مني، بلاش أقولك شكلك كان عامل ازاي وانت بتحلف إنك نسيت الإسم، عملتها قبل كده في إعلام بلدي تونس واترد عليك رد عظيم من المذيعة التونسية البي كانت بتحاور حضرتك".

واستكملت:" وعلى فكرة أنا مطلعتش برة مصر، أنا عندي بيت في مصر بزوره كل شهر تقريبًا وبختار أشتغل ايه ومشتغلش ايه وأنا اخترت أركز في تونس وعملت بطولة مسلسل تونسي كسّر الدنيا السنة إلى فاتت والإعلام العربي كلّه اتكلّم عنه ويمكن عشان كده حضرتك افتكرتني تاني فجأة ( ده لو كنت أصلا عرفت تنسى الدّرس) و إن شاء الله هيكسّر الدنيا في الجزء التاني السنه دي".

وأردفت:" أنا أكبر من إني أشتغل أي عمل وخلاص عشان بس أقول أنا موجودة،و ده من زمان وانت عارف ده كويس واتكلمنا فيه لمّا حضرتك طلبت تقابلني في مكتبك عشان كنت عايز تمضي معايا عقد بـ٣ سنين بعد ما نجحت في دور شيرين في مسلسل "بـ١٠٠ وش" بأمارة ما قلتلي "أنا محتاج روح جديدة ودم جديد عشان اللي عندي في الشركة كبروا خلاص" و قلت كلام تاني كتير عنهم في غيابهم، ولا نسيت دي كمان ؟، ويومها أنا قلت لنفسي اللي يتكلم كده عن ناس اشتغلوا معاه سنين، يخوّف. ورفضت أمضي مع حضرتك العقد ده يا أستاذ يا اللي ناسي إسمي ".



وواصلت:" أنا عندي كلام كتير وخطير ممكن أقوله بخصوص حضرتك وبخصوص إلى انت قلته في برنامج حبر سري، بس للأسف عندي تصوير ومش فاضية، وكمان حزني على اللي بيحصل في العالم مخليني مستتفهة كل الحاجات دي".

واختتمت:" شكرًا لكل متابعيني اللي بعتولي الفيديو، أصلي أكيد مش متابعة ومفيش سبب يخليني أتابع حلقة بتستضيف شخص أنا أعرف عنه كتير بس اخترت أسكت ومطلعش في الإعلام وأخلي القضاء يقول كلمته وقالها الحمد لله،حضرتك ولا اتعظت من عقاب ربنا وقتها بإن كل استديوهات ومخازن العدل جروب اتحرقت ولا اتعظت من إنك خسرت القضية وأنا اللي كسبت الحمد لله ولا اتعظت من إلى بيحصل الأيام دي.. مش عارفه أقولك ايه والله وبصراحة ولا عندي وقت أقول أصلا. كفايا عليك المشاكل إلى حضرتك عاملها مع نص ممثلين مصر".

أزمة سارة التونسي وجمال العدل

قال المنتج جمال العدل إنه يعتبر الفنانة التونسية سارة التونسي الممثلة الوحيدة التي تمردت على شركة العدل جروب، بطريقة أشعلت الخلافات خلال تصوير أحد الأعمال الفنية الخاصة بالشركة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "دي ضايقتنا في التصوير جدًا، أنا ويسرا والمخرج، وكنا مش فاهمين عايزة إيه، ومشيتها وأعدت كل تصويرها".



وتابع: "بعد ما اشتغلت معانا في مسلسل بـ 100 وش وكانت شاطرة جدًا، وكانت حلوة وملكة جمال، وبعدها قررت أقدمها في دور مهم جدًا مع يسرا في السنة التالية، وقلت لها أنا أقدمك كبطلة، لكن لو عدوتنا متعملش معانا اللي عملته".

أوضح جمال العدل كواليس المشاكل التي حدثت أثناء التصوير قائلًا: "تأخير بالأربع ساعات، وتيجي التصوير مش حافظة، وآخر حاجة اتخانقت مع باسل خياط وأنا جن جنوني، وبدأت تبقى بايخة مع زمايلها".

وكشف جمال العدل عن محادثته معها قائلا: "قلت لها اعتبريني منتج دمه تقيل وشركتنا بايخة، ويسرا مش لطيفة، واستحملينا لنهاية المسلسل ولما نطلبك مرة ثانية ما تشتغليش، قالت عندك حق وثاني يوم لم تحضر".

وأكمل: "ابتدوا الناس يكلموني من تونس، وجيبت مكانها أروى جودة اللي أحسن منها 10 مرات عملت المسلسل وأنقذت الموقف".

وكانت شركة "العدل جروب" كشفت قبل عامين عن مقاضاة الفنانة سارة التونسي، بسبب إخلالها ببنود العقد مع الشركة، خلال تصوير مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا.

