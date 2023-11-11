انت الان تتابع خبر ياسر جلال يختار نجم كبير للمشاكة في بطولة مسلسلة الجديد "ألف ليلة وليلة" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انضم الفنان محمود البزاوي، لأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ومن المقرر بدء التصوير قريبا، ويعرض في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة كلا من: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.ويعرض حاليًا للفنان محمود البزاوي"، مسلسل نصي التاني، بطولة كلا من: علي ربيع، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يضم محمد محمود، سلوى عثمان، وسليمان عيد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.