لهذا السبب.. حورية فرغلي تتصدر جوجل السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محركات بحث جوجل السعودية، في الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”، أثناء إجرائها عملية جراحية بالأنف، مما أثارت تعاطف جمهورها، قائلة: “هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع”.

حورية فرغلي تنفي حقيقة إجراء عملية جراحية جديدة

وبعد ساعات من تداول الصورة، نفت حورية فرغلي، في تصريحات صحفية، خضوعها لعملية جراحية جديدة، وأن الصورة منذ ثلاثة سنوات مضت بعد سقوطها من أعلي الحصان ضمن سلسلة عملياتها التي أجرتها وتجاوز عددها 17 عملية.

وأكدت حورية فرغلي أن آخر عملية خضعت لها كانت استئصال الرحم عقب اكتشاف ورم خبيث، موضحة أنها قامت بنشر صورتها أثناء عمليتها بالأنف لاتهام الجمهور لها بإجرائها عمليات تجميل طوال الوقت وهو مناف للحقيقة لأنها تعيش لحظات صعبة.

أخر أعمال حورية فرغلي

وكانت الفنانة حورية فرغلى أعلنت مؤخرا عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، وأعلنت الخبر فى فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير ما تبسطش زى النهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربى، والمنتج أيمن فهمى".

وأضافت: "يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتى، أنا هدخل دلوقتى سينما، لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ما لقتش أى حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوى بس ما عملتش الدور ده قبل كدة، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللى هعملها فى حياتى".

وكان أخر أعمال حورية فرغلى التي قدمتها مؤخرا ، فيلم بعنوان "استدعاء ولى عمرو" الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها فى بطولته محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.