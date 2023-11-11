نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس والجمعة.. أحمد العوضي في ضيافة برنامج "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان أحمد العوضى ضيفًا على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة تقناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحمد العوضي في ضيافة حبر سري

ومن المقرر أن يتحدث أحمد العوضى خلال الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية.

أحمد العوضي يدخل في السباق الرمضاني 2024

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد العوضى لدخول السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 من خلال مسلسل “حق عرب” من تأليف محمود حمدان، إخراج اسماعيل فاروق، وانتاج شركة سينرجي.

ومن جانبه، لم يكشف العوضي عن أي تفاصيل خاصة بـ مسلسل “حق عرب” حيث ترك فرصة للجمهور في التخمين في تفاصيل شخصيته ونوع العمل، وطرح سؤال خلال مسابقة لجمهوره بمقابل مادي عبر حسابهالرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

ويعد مسلسل حق عرب هو بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي بعد تعاونه الاخير مع ياسمين عبد العزيز في موسمين سابقين خلال دراما رمضان منهم مسلسل “اللي مالوش كبير” ومسلسل “ضرب نار”.

أحمد العوضي ينتهي من تصوير فيلم الاسكندراني

كما انتهى النجم أحمد العوضي، من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف.

ويخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجل الفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.